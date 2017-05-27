مجلس الأمن الدولي يدين التصعيد العسكري الذي تشهده طرابلس

أدان مجلس الأمن الدولي للامم المتحدة التصعيد العسكري الذي تشهده العاصمة الليبية طرابلس داعيا جميع أطراف النزاع في ليبيا إلى ممارسة ضبط النفس.

وقال أعضاء مجلس الأمن, في بيان نشره المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر عبر موقع "تويتر" إن "حل الأزمة الليبية لن يكون عسكريا".

وأصدر مجلس الأمن امس بيانا دعا خلاله جميع الأطراف الليبية إلى "ضرورة ضبط النفس, والعمل على دعم وتأييد المصالحة الوطنية" مشددا على "ضرورة فتح تحقيق عاجل وتقديم جميع مرتكبي الأعمال الإجرامية والإرهابية في جميع أنحاء ليبيا إلى العدالة".

واندلعت امس إشتباكات عنيفة بين قوات موالية للمجلس الرئاسي وأخرى لحكومة الإنقاذ برئاسة خليفة غويل المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في مناطق الهضبة وأبو سليم وحي الأكواخ وسط العاصمة طرابلس.

وأسفرت المواجهات -في حصيلة أولية كشف عنها عبد الدائم الرابطي مدير المستشفى الميداني بطرابلس في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبية محلية- عن سقوط 5 قتلى و33 جريحا.