تسوية رزنامة الجولة 27: تأخير مقابلة نصر حسين داي -إتحاد الجزائر إلى الساعة 30ر22

27/05/2017 - 16:07

ستلعب مقابلة الجولة 27 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم، بين نصر حسين داي وإتحاد العاصمة على الساعة 30ر22  بدلا من 00ر22 كما كان مقررا من قبل، حسبما أعلنته اليوم السبت الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وستلعب مباراة الداربي العاصمي يوم الإثنين 29 مايو بملعب 5 يوليو بالعاصمة. وأجلت هذه المواجهة المحلية بين زملاء القائد سفيان بن دبكة وأبناء سوسطارة، بسبب مشاركة الاتحاد في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم ضد كابس يونايتد من زيمبابوي, يوم الأربعاء الفارط بهراري (خسارة 1-2).

تتواصل الجولة ال 27 اليوم السبت بإجراء مقابلة محلية عاصمية أخرى بين  مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، على الساعة 30ر22 بملعب 5 يوليو الأولمبي. 

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية

أوسمة:

الجزائر, رياضة, كرة القدم, الرابطة 1

طالع ايضاً

وفـاق سـطيف يـقـترب من اللـقـب وشـباب باتنة يرهن حظوظه في البقاء
الجولة ال26 : فوز شبيبة الساورة على شباب باتنة
الجولة ال26 : تأخير مباراة شباب قسنطينة - مولودية الجزائر إلى الجمعة 19 ماي
الجولة 12 : المولوديتان البجاوية والوهرانية تفترقان دون أهداف