غلاف مالي بقيمة 30 مليون دج لتهيئة 47 شاطئا بالعاصمة

خصص غلاف مالي بقيمة 30 مليون دج لعملية تهيئة 47 شاطئا بالجزائر العاصمة في اطار موسم الاصطياف 2017, حسبما علم لدى مديرية الموارد المائية لولاية الجزائر.

و في تصريح له اكد كمال بوكرشة المدير بالنيابة لمديرية الموارد المائية لولاية الجزائر العاصمة انه في اطار برنامج موسم الاصطياف 201, تم تخصيص هذا الغلاف المالي لتهيئة 47 شاطئا بالجزائر العاصمة اضافة الى ستة احواض تصفية (تحتوي على نفايات صناعية ملوثة) بهدف القضاء على اكبر قدر ممكن من المياه القذرة التي تصب في البحر.

و اوضح السيد بوكرشة ان مجموع 14 بلدية ستكون معنية بالأشغال على مستوى الشواطئ و يتعلق الامر ببلديات زرالدة و سطاوالي و عين بنيان و الحمامات ورايس حميدو و بولوغين و باب الوادي و حسين داي و برج الكيفان و برج البحري والمرسى و عين طاية و هراوة و الرغاية.

و اضاف ذات المسؤول ان اشغال تهيئة 47 شاطئا بالجزائر العاصمة يتمثل في اعادة تهيئة 93 حفرة للمياه القذرة حتى لا تصل هذه المياه الى البحر و معالجة مياه الوديان التي تصب في البحر بهدف القضاء على المياه المرسبة.

و قال السيد بوكرشة انه ستتم معالجة ثمانية (8) وديان تصب في البحر ويتعلق الامر بوديان سيدي منيف و غرغور و اغار و مازفران و الحميز و الرغاية والمحالمة و بني مسوس.