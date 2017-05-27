ليبيا : ارتفاع عدد ضحايا الإشتباكات التي شهدتها طرابلس إلى 52 قتيلا

ارتفعت حصيلة الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس إلى 52 قتيلا فضلا عن عشرات الجرحى، حسبما أوردته مصادر إعلامية هذا السبت.

ونقلت المصادر عن المستشار الأمني في حكومة الوفاق الليبية هاشم بشر ارتفاع حصيلة الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس إلى 52 قتيلا فضلا عن عشرات الجرحى .

وأوضح المسؤول الليبي إن قائمة الضحايا"شملت 9 أفراد من الفرقة الأمنية الأولى (كتيبة ثوار طرابلس) و 12 فردا من مكتب الأمن المركزي بوسليم وفردين من الفرقة الأمنية التاسعة الهضبة وفردين من الفرقة الأمنيه العاشرة وفردين من التمركزات الأمنية وفردين من الدوريات المركزية شهداء بن عاشور وفرد من المباحث العامة باب تاجوراء وفرد من الكتيبة 155 مشاة وفرد من المباحث الجنائية سرية المجد و3 أفراد من القوة الأمنية قصر بن غشير وأخيرا الجريمة البشعة بتصفية 17 من السرية الثالثة أمن مركزي حي الأكواخ تابعة لمكتب بوسليم".

وفي ذات السياق أضاف المستشار بشر أن عدد الجرحى بلغ بالعشرات من مكتب الأمن المركزي بوسليم والفرقة الأمنية الأولى وكتيبة الشهيد يوسف البوني والسرية 42 وسرية باب تاجوراء وسرية المجد وسرية الضمان تاجوراء والكتيبة 155 مشاة .

وكانت قد اندلعت الاشتباكات في عدد من ضواحي العاصمة طرابلس أمس فيما أفاد شهود عيان بأن قصفا عنيفا شهدته مناطق الهضبة وبوسليم وحي الأكواخ وأغلق الطريق السريع وطريق المطار في وقت أهابت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الليبية بالعناصر الطبية والطبية المساعدة في منطقة طرابلس الالتحاق فورا بمستشفياتهم.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية