الدرك الوطني : تسجيل 13قتيلا و60 جريحا في 40 حادث مرور بعدة مناطق من الوطن

سجلت مصالح الدرك الوطني 39 حادث مرور والتي أسفرت عن وفاة 9 أشخاص ،في حين لقي 4 آخرون حتفهم في حادث مرور مميت بولاية جيجل حسب ما أفاد به الرائد بالدرك الوطني أحمد بن شارف هذا الأحد.

وأضاف أحمد بن شارف في تصريح خص به القناة الإذاعية الأولى بالقول " إن مصالح الدرك الوطني سجلت 39 حادث مرور و التي أسفرت عن وفاة 9 أشخاص و إصابة 59 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة".

وسجلت أكبر هذه الحوادث -حسب المتحدث ذاته- في كل من ولاية بشار ،غرداية، تيزي وزو و الجزائر العاصمة بمعدل ثلاثة حوادث في كل ولاية.

وعن أسباب هذ الحوادث أرجعها الرائد أحمد بن شارف إلى العامل البشري "حيث تسبب السائقون في 32 حادث منها 13 حادث بسبب السرعة المفرطة و 8 حوادث بسبب التجاوزات الخطيرة ،كما تسبب المارة في 4 حوادث ، واما حالة المركبات فقد تسببت في 3 حوادث".

هذا كما أشار ذات المسؤول إلى حادث المرور الذي وقع أمس السبت بولاية جيجل على مستوى مفترق الطرق بالطريق الوطني رقم 43 الرابط بين ميلية و ولاية جيجل و قسنطينة والذي أودى بحياة 4 أشخاص وجرح شخصا واحدا.

الحماية المدنية:أكثر من 16 قتيلا في حوادث مرور خلال الـ24 ساعة الماضية

من جهتها سجلت مصالح الحماية المدنية أكثر من 16 قتيلا في حوادث مرور متفرقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

المصدر:الإذاعة الجزائرية