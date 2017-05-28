الرئيس الصحراوي يطالب الأمم المتحدة بوضع حد لسياسات التوسع والاحتلال والمماطلة التي ينتهجها المغرب

طالب الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة بـ "العمل بحزم" لوضع حد لعقود من سياسات التوسع والاحتلال اللاشرعي والعرقلة والمماطلة التي ينتهجها المغرب.

وأكد الرئيس غالي استعداد جبهة البوليساريو للتعاون مع الأمم المتحدة من اجل ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية .

إلى ذلك وجه رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في كلمته بالمعهد الكوبي للصداقة مع الشعوب في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى كوبا "نداء إلى الأمم المتحدة وإلى المجتمع الدولي عامة من أجل العمل بحزم لوضع حد لعقود من سياسات التوسع والاحتلال اللاشرعي العرقلة والمماطلة التي تنتهجها الدولة المغربية".

كما أكد الرئيس الصحراوي استعداد جبهة البوليساريو للتحرك من أجل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بما فيها استئناف المفاوضات وبما يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه كاملا في تقرير المصير والاستقلال.

وأوضح بهذا الخصوص أن "الأمر يحتاج من المغرب إلى الشجاعة الكافية للتسليم بالقرار الحر السيد والديمقراطي للشعب الصحراوي وليس إلى مزيد من العرقلة واستنزاف إمكانيات الشعب المغربي وشعوب المنطقة".

المصدر : وكالات