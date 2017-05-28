الشروع في دفع مستحقات الشطر الثاني واختيار مواقع "عدل2" ابتداء من هذا الاثنين

تعلم وكالة عدل2 زبائنها الذين دفعوا الشطر الأول من مستحقات سكناتهم أنه بخصوص اختيار المواقع و دفع مستحقات الشطر الثاني سيتم استدعاؤهم تدريجيا و ذلك ابتداء من يوم الـ 29 ماي 2017 ويكون ذلك عبر موقع وكالة عدل "خانة عدل2 الشطر الثاني " www.aadl.com.dz

وحسب بيان سابق لوزارة السكن والعمران والمدينة فإن هذا الإجراء يخص المكتتبين الذين اختاروا مواقعهم السكنية عبر الانترنيت منذ الشروع في عملية الاختيار نهاية ديسمبر 2016 والبالغ عددهم 129 ألف على مستوى التراب الوطني منها 40 ألف في العاصمة .

تجدر الإشارة إلى أن الترتيب التسلسلي للمكتتبين هو الذي سيحدد مواعيد استدعاء المسجلين سنة 2013 وذلك بواسطة برنامج معلوماتي تستخدمه وكالة "عدل" لهذا الغرض .

كما أن نتائج اختيار الموقع ستنشر بعد خمسة عشر يوما على موقع سكنات عدل 2 ، وذلك حتى يتسنى للمكتتبين دفع الشطر الثاني من قيمة المساكن .