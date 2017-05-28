دعوات للتبرع بالدم خلال شهر رمضان الكريم

وجهت الفيدرالية الجزائرية للمتبرعين بالدم نداء للمواطنين البالغين من العمر 18 إلى 65 سنة و المتمتعين بصحة جيدة التبرع بالدم خلال شهر رمضان الكريم.

وجاءت هذه الدعوة المندرجة في إطار احياء اليوم العالمي للمتبرعين بالدم المصادف ل 14 جوان من كل سنة، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للدم ووزارة الشؤون الدينية و الأوقاف.

جدير بالذكر، أنه تم خلال سنة 2015 جمع 539.891 كيس دم عبر التراب الوطني ما يشكل زيادة ب 6 بالمائة مقارنة ب 2014 ، حيث تم جمع ثلثيها على مستوى مراكز حقن الدم الثابتة و الثلث المتبقي بواسطة عمليات الجمع المتنقلة" ، حسب ما أفادت به وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات.

كما أبرزت ذات الهيئة، أن 69 بالمائة من التبرعات قادمة من متبرعين متطوعين من بينهم 24 بالمائة منتظمين و 45 بالمائة غير منتظمين فيما تصدر 31 بالمائة من متبرعين احتياطيين.

وفي شأن متصل ، أكدت وزارة الصحة أنه بفضل مختلف الشراكات و التعاون مع وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف تم جمع 44.786 كيس دم خلال شهر رمضان 2015 مما سمح بإنقاذ أو تحسين حياة عشرات آلاف المرضى.

للإشارة ،فإن منظمة الصحة العالمية تسعى أن تحقق في آفاق 2020 بلوغ هدف 100 بالمائة من التبرعات القادمة من متبرعين منتظمين و متطوعين حيث دعت الجمعية العالمية للصحة بإلحاح كافة البلدان الأعضاء إلى وضع أنظمة وطنية لحقن الدم قائمة على المتبرعين المتطوعين غير المأجورين و العمل على تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي.