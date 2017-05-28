محكمة جنايات العاصمة تعيد النظر في قضية التفجيرين الإرهابيين لـ2007 ضد قصر الحكومة و مقر الأمن الحضري لباب الزوار

ستعيد محكمة جنايات الجزائر يوم 11 جويلية المقبل النظر في قضية ستة متورطين في التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا سنة 2007 قصر الحكومة ومقر الأمن الحضري لباب الزوار حسبما علم هذا الأحد من خلية الاتصال لمجلس قضاء الجزائر .

وسيتم إعادة محاكمة كل من حدوش سليم و أوزنجة خالد و سليمان عدلان و بشار حسان و معروف خالد و كريتوس مراد حسبما جاء في جدول القضايا الجنائية للدورة العادية الأولى لسنة 2017 و الذي تم نشره اليوم ببهو مجلس قضاء الجزائر.

وكان اعتداء قصر الحكومة قد خلف 20 قتيلا و أكثر من 220 جريحا في حين أدى اعتداء باب الزوار الى مقتل 11 شخصا و جرح أكثر من 100 شخصا.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في الـ 14 مارس 2012 أحكاما بالإعدام في حق ستة متهمين موقوفين (حاضرين) وهم بودربالة فاتح و حدوش سليم و أوزنجة خالد و سليمان عدلان و بشار حسان و معروف خالد فيما قضت بـ 10 سنوات سجنا نافذا في حق كريتوس مراد.

و أصدرت كذلك حكما بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق بودينة نور الدين بتهمة عدم الإبلاغ عن الجريمة.

كما أصدرت أحكاما غيابية بالإعدام في حق تسعة متهمين آخرين (في حالة فرار) من بينهم عبد المالك دروكدال متورطين في نفس القضية.

ويشير قرار الإحالة إلى أن المتهمين ينتمون إلى جماعة إرهابية تنشط في منطقة الثنية (ولاية بومرداس) التابعة للتنظيم الإرهابي المسمى "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي".

و تم تنفيذ هذا الاعتداء بالمتفجرات ضد قصر الحكومة في وقت متزامن مع اعتداء آخر طال مقر الأمن الحضري لباب الزوار (شرق الجزائر العاصمة) .