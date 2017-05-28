الرابطة المحترفة 1: مولودية الجزائر تفوز على شباب بلوزداد وتعود إلى المركز الثاني

تفوقت مولودية الجزائر على شباب بلوزداد (1-0), سهرة السبت ضمن تسوية رزنامة الجولة الـ 27 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, و ذلك بعد 9 أشهر كاملة من العقم خلال الداربيات العاصمية التي أجريت فوق ميدان ملعب 5 جويلية, منذ انطلاق الموسم الكروي الحالي.

و يعود آخر انتصار لأبناء باب الوادي بالملعب الأولمبي إلى 27 أوت 2016 ضد اتحاد الحراش (2-1) لحساب الجولة الثانية من الدوري, ليدخل بعدها أشبال المدرب كمال مواسة في سلسلة من النتائج السلبية تميزت بثلاث هزائم و تعادلين, بينما فرض زملاء القائد عبد الرحمن حشود منطقهم على إتحاد الجزائر في الداربي العاصمي "الكبير" بنتيجة (2-1) في مقابلة دون جمهور, لعبت بملعب مصطفى-تشاكر بالبليدة.

و كان بإمكان المولودية المتموقعة في المركز الثاني بمجموع 47 نقطة, أن تحقق نتائج أفضل لولا التعثرات التي أعاقت الفريق في طريقه للتويج بالبطولة بتضييعه ل 13 نقطة كاملة في المواجهات المحلية.

و صرح مدرب المولودية كمال مواسة عقب الفوز على الشباب قائلا: "حققنا فوزا جميلا على شباب بلوزداد و تمكنا من كسب الرهان. الحلم يتواصل حيث سنبقى في متابعة المتصدر وفاق سطيف (51 نقطة) إلى النهاية. بقيت ثلاث جولات من البطولة, سنصارع فيها إلى آخر رمق".

وسيكون لفوز المولودية على الجار البلوزدادي, الأثر الايجابي على نفسية اللاعبين, قبل يومين من تنقلهم إلى سوازيلاند لمواجهة نادي مبابان سوالوز, لحساب الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لكأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

و ينافس أصحاب اللونين الأحمر و الأخضر في كأس الجمهورية كذلك, حيث سيواجهون في الدور نصف النهائي الوفاق السطايفي في 24 يونيو بملعب عمر-حمادي بالعاصمة, بينما يتبارى الشباب البلوزدادي مع إتحاد بلعباس في 20 جوان بملعب 20-أوت-1955 بالعاصمة كذلك.