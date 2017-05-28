تأخر منح رخص الاستيراد قد يرهن تنظيم صالون الجزائر الدولي للسيارات

28/05/2017 - 14:56

أفاد مسؤول بجمعية مصنعي و وكلاء السيارات بأن  وكلاء السيارات لا يمكنهم المشاركة في صالون الجزائر الدولي للسيارات بسبب  التأخر في منح رخص الاستيراد.

و أوضح رياض أندلسي بأن إقامة الطبعة الـ 20 لصالون الجزائري الدولي  للسيارات- المرتقبة في سبتمبر المقبل- مستبعدة حاليا بسبب حصص الاستيراد التي  كان من المفترض أن تمنح في أبريل الماضي و لا تزال في الانتظار.

و أضاف "و لهذا فإن وكلاء السيارات غير قادرين على المشاركة في هذه التظاهرة  لأنهم لا يزالون في انتظار حصصهم ليتمكنوا من المشاركة و الاستجابة لطلبات  الزبائن".

و بالنظر إلى نفاذ مخزونات غالبية الوكلاء  حسب أندلسي  فإن وزارة  التجارة حتى و إن قامت بفتح الحصص في مستقبل قريب فلن يتمكن الوكلاء من أن  يكونوا في الموعد لأن عمليات الاستيراد تحتاج إلى شهرين على أقل تقدير لجلب  السيارات (جمركة و مراقبة ...) دون احتساب التحضيرات و الوسائل اللوجستيكية  التي يحتاجها الصالون.

و قام رئيس الجمعية سفيان حسناوي  يضيف ذات المصدر  بطلب رأي حوالي 40 وكيلا  للسيارات حول هذه القضية و من إجاباتهم "فإنه مقتنع بأن الوكلاء ليسوا قادرين  على المشاركة في هذه الظروف".

و كان الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض و التصدير "صافكس" طيب  زيتوني قد صرح منذ بضعة أسابيع بأن صافكس ستبقى تحت تصرف الوكلاء المعتمدين و  أن قصر المعارض سيكون مفتوحا عندما يكونوا جاهزين لهذا الحدث.

المصدر: واج

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