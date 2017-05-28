وفاة 12 شخص وإصابة 26 آخرين بجروح متفاوتة في يوم واحد

لقي 12 شخصا حتفهم وأصيب 26 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في 8 حوادث مرور تم إسعافهم في مكان الحوادث ونقلهم إلى المستشفيات من طرف عناصر الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة حسبما أفاد به بيان لذات المصالح هذا الأحد.

وأوضح ذات المصدر أن 12 شخصا لقى حتفهم وأصيب 26 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في 8 حوادث مرور تم إسعافهم في مكان الحوادث ونقلهم إلى المستشفيات من طرف عناصر الحماية المدنية حيث كانت أثقل حصيلة قد سجلت على مستوى ولاية عين الدفلى بوفاة 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح على إثر حادثي مرور.

و كان أخطر حاديثين قد خلفا وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح إثر اصطدام بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق السيار شرق-غرب بالمكان المسمى واد عتو ببلدية بوراشد كما أدى حادثان آخران إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة 7 بجروح على مستوى ولاية جيجل .

وقد تسبب حادثا آخر في وفاة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح على إثر اصطدام بين سيارتين وشاحنة نصف مقطورة ودراجة على مستوى الطريق الوطني رقم 43 ببلدية ميلية.

ومن جهة أخرى قام غطاسوا الحماية المدنية لولاية بانتشال وتحويل إلى المستشفى المحلي لدائرة واد رهيو جثة لشخص متوفى غرقا في بركة مائية بالمكان المسمى دوار خادم ببلدية واد رهيو .