فورمولا 1 : الألماني سيباستيان فيتل يفوز بجائزة موناكو الكبرى

أحرز الألماني سيباستيان فيتل هذا الأحد لقب جائزة موناكو الكبرى المرحلة السادسة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد متقدما على زميله في فيراري الفنلندي كيمي رايكونن ومانحا فريقه فوزه الأول في مونتي كارلو منذ 2001.

وحل ثالثا سائق ريد بول الاسترالي دانيال ريكياردو بينما جاء سائقا مرسيدس في مراكز أبعد فحل الفنلندي فالتيري بوتاس رابعا وزميله البريطاني لويس هاميلتون سابعا.

بهذا الفوز وسع فيتل بطل العالم أربع مرات الفارق في صدارة ترتيب بطولة العالم للسائقين عن هاميلتون الى 25 نقطة. وكان البريطاني بطل العالم ثلاث مرات انطلق من المركز الثالث عشر الا انه تمكن من التقدم خلال السباق وأنهاه سابعا.

أما مواطنه بطل العالم السابق جنسون باتون الذي شارك في هذا السباق على متن سيارة ماكلارين بدلا من الاسباني فرناندو ألونسو الذي يشارك اليوم في سباق "إندي 500" الأمريكي فخرج من السباق بعد اصطدام مع سائق ساوبر الألماني باسكال فيهرلين في اللفة ال68.