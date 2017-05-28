وزير الاتصال يعقد أول اجتماع عمل مكرس لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

عقد وزير الاتصال جمال كعوان هذا الأحد بمقر الوزارة في إطار أول نشاط له منذ تسلم مهامه اجتماع عمل مع لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف حسبما أفاد به بيان للوزارة.

ووصف الوزير هذا اللقاء بأول اتصال مع فريق مكلف بجائزة "هامة" كجائزة رئيس الجمهورية الذي حرص معه على مباشرة إطار للتشاور من أجل تسيير "أمثل" لرزنامة التنظيم و شروط المشاركة و الاتصال حول موضوع يجب أن يكون محل تنافس بين الصحفيين المحترفين حسب ذات المصدر.

و اتفق كافة أعضاء اللجنة بمعية الوزير على أن اختيار موضوع البيئة لسنة 2017 يعد طريقة لتحيين انشغال ذو مستوى عالمي في الجزائر.

و أوضح كعوان أن جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف "جائزة هامة" ترمي إلى ترقية الاستحقاق و الامتياز ضمن هذا السلك.

و تسلم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف سنويا لأفضل الأعمال الصحفية المكتوبة و الاذاعية و السمعية البصرية حول موضوع معين.

و سيتم الكشف عن الجوائز في طبعة 2017 بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 22 أكتوبر 2017.