لقاء ثلاثي لوزراء خارجية الجزائر و مصر و تونس يومي 5 و 6 جويلية المقبل بالجزائر حول ليبيا

يجتمع وزراء خارجية الجزائر و مصر و تونس يومي 5 و 6 يونيو المقبل بالجزائر العاصمة لإعداد "تقييم للوضع في ليبيا على ضوء التطورات الاخيرة على الصعيدين السياسي و الامني" حسبما اكده الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف اليوم الاحد بالجزائر العاصمة.

و أوضح بن علي الشريف يقول في تصريح له أنه "في اطار مواصلة التشاور بين الجزائر و مصر و تونس يجتمع وزراء الشؤون الخارجية السادة عبد القادر مساهل و سامح شكري و خميس الجيهناوي يومي 5 و 6 يونيو 2017 بالجزائر العاصمة لاعداد تقييم للوضع في ليبيا على ضوء التطورات الاخيرة على الصعيدين السياسي و الامني".

و خلال هذا اللقاء قال المسؤول ان الوزراء الثلاث سيعدون "تقييما للجهود التي يبذلها الليبيون انفسهم و دول الجوار و اعضاء المجتمع الدولي الاخرين و كذا تلك المبذولة في اطار هذا التشاور الثلاثي الرامي الى مرافقة الاطراف الليبية على درب التسوية النهائية للازمة التي تضرب هذا البلد الشقيق و الجار".