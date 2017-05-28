الولايات المتحدة : مقتل ثمانية أشخاص بينهم رجل شرطة في حادث إطلاق نار بولاية ميسيسيبي

قتل ثمانية أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية"مسيسيبي"بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت صحيفة /نيويورك تايمز/ الأمريكية عن المتحدث باسم مكتب التحقيق بالولاية وارن سترين قوله"إن الشرطة ألقت القبض على القاتل وإن من بين القتلى الثمانية نائب قائد شرطة في ولاية /مسيسيبي/".

وأضاف المتحدث أن الحادث وقع في مقاطعة لينكولن الريفية وأن الجاني استهدف ثلاثة منازل متفرقة..موضحا أن المحققين ما زالوا يجمعون الأدلة حول الحادثة ولم يتم توجيه التهمة بعد إلى القاتل وأنه من السابق لأوانه معرفة الدوافع. ولم يتضح بعد ما إذا كان القاتل على معرفة سابقة بالضحايا أم لا.

المصدر : واج