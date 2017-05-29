انطلاق مسابقة الترقية لفائدة 45 ألف أستاذ هذا الاثنين

يشرع هذا الاثنين الأساتذة عبر مختلف ولايات الوطن في خوض مسابقة الترقية المهنية التي تعني 45 ألف أستاذ لأجل الترقية إلى رتب مستحدثة تتمثل في أستاذ رئيسي ومكون .

وفي المقابل وستنقضي مهلة الترقيات الاستثنائية في الرتب المستحدثة المذكورة فيما سيتم الإبقاء على الترقيات العادية سارية المفعول دون غلقها وذلك في حدود المناصب المالية المفتوحة.

وفي هذا السياق، كانت وزيرة التربية نورية بن غبريت قد وعدت الأساتذة المعنيين بالترقية في سنة 2016 والذين لم يتم تسجيلهم على المستوى المحلي ببرمجتهم للاستفادة من الترقية في منصب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون خلال سنة 2017.

وقد خصصت وزارة التربية 45 ألف منصب مالي للترقية بعنوان 2017، حيث لا يمكن للذين أكدوا المشاركة في أن يتراجعوا عن ذلك مهما كان السبب، كما تعد سنة 2017 السنة الأخيرة لتنفيذ عملية الترقية وفق أحكام الترقية المنصوص عليها في التعليمة الوزارة المشتركة رقم 003 المؤرخة في 12 أكتوبر 2015.