بن حبيلس للإذاعة: تخصيص مطاعم الرحمة لفائدة اللاجئين الافارقة وعمال الورشات

برمج الهلال الأحمر الجزائري توزيع أكثر من ربع مليون طرد على شكل إعانات على المعوزين وفتح مطاعم للرحمة في مختلف المدن.

وفي هذا الصدد صرحت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس للقناة الإذاعية الأولى أن مصالحها وزعت أزيد من 30 ألف طرد من المواد الغذائية، و لفتت إلى وجوب إعادة النظر في إحصاء قوائم المعوزين.

كما خصصت مطاعم الرحمة هذه السنة لفئة معينة من الأشخاص ويتعلق الأمر بفئة اللاجئين الأفارقة وعمال الورشات.

و في هذا الشأن أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري أن مطاعم الرحمة لهذه السنة افتتحت خصيصا للنازحين من دول الجوار وعمال الورشات المغتربين عن أهلهم و هي موجهة للمحتاجين.

من جهتهما أجمعا رئيسا بلديتي سيدي موسى علال بوثلجة وبلدية المرادية مراد سامر أن تطبيق الإجراء الذي اتخذته رئيسة الهلال الأحمر الجزائري تجاه مطاعم الرحمة صعب جدا لأنه من غير الممكن منع أناس من الجلوس على موائد الإفطار.

إلى ذلك يشار إلى أن الطرود الغذائية الموجهة لفائدة العائلات المعوزة في شهر رمضان 2017 ساهمت فيها عديد الهيئات الإدارية والمؤسسات العمومية أبرزها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ومصالح الجماعات المحلية إلى جانب الجمعيات الخيرية الفاعلة ممثلة في الهلال الأحمر الجزائري.

المصدر: الإذاعة الجزائرية