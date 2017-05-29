انخفاض في أسعار الخضر والفواكه بأسواق الجملة بسبب وفرة الانتاج خلال شهر رمضان

تعرف أسواق الجملة للخضر والفواكه انخفاضا في الأسعار خلال الأيام الأولى من شهر رمضان يسبب وفرة الإنتاج بمختلف المنتجات الموسمية والفائض الكبير في المحاصيل .

وفي هذا الجانب كشف وكيل بسوق الجملة للخضر والفواكه موسى جعدي في تصريح لإذاعة البهجة أنه في اليوم الأول من رمضان وصل سعر الطماطم إلى 30 دينار أما في سوق التجزئة وصل سعرها إلى 100 دينار وبالتالي فإن بائع التجزئة يأخد أكثر من الفلاح.

وقال موسى جعدي في السياق ذاته "إن توفر المنتوج جعل السعر ينخفض ب 10 إلى 25 دينار يوميا" مشيرا إلى أن هذه الأسواق ينقصها التسيير.

من جهته أفاد رئيس جمعية الوكلاء بسوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس محمد مجبر في تصريح لإذاعة البهجة أنه منذ 15 سنة لم نسجل وفرة مماثلة في المنتوج" حيث تم تسجيل انتاج وفير هذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية.

وقال محمد مجبر إن "هذه الوفرة في المنتوج لا تخدم المضاربين ولا يمكن أن يكون هناك إحتكار".

المصدر:الإذاعة الجزائرية