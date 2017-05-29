وزارة الداخلية التونسية تؤكد مقتل إرهابي خطير وإصابة آخر في عملية أمنية بالقصرين

أكدت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ أصدرته هذا الاثنين القضاء على عنصر إرهابي خطير يشتبه في كونه قيادي بتنظيم داعش الإرهابي في عملية أمنية نفذها الحرس الوطني مساء أمس الأحد بمنطقة حاسي الفريد في ولاية القصرين.

وأبرزت الداخلية التونسية أن العنصر الإرهابي متحصن بجبل السلوم منذ سنة 2014 وصادر في شأنه 11 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية مختلفة من أجل تورطه في أعمال إرهابية إلى جانب تحقيق إصابات مؤكدة ومباشرة لعنصر إرهابي ثان كان برفقته و إيقاف عنصر إسناد على علاقة بالمجموعة الإرهابية.

كما تم حجز رمانة يدوية عسكرية هجومية وسلاح نوع كلاشنكوف ومخزنين مزودين بالذخيرة وكمية من الذخيرة وحقيبة ظهر داخلها مواد وأدوات الكترونية معدة لصنع العبوات الناسفة للتفجير عن بعد وأحزمة ناسفة كان سيتم استعمالها في عمليات إرهابية خلال شهر رمضان إضافة إلى دراجة نارية.

وحول تفاصيل العملية الأمنية أفادت وزارة الداخلية التونسية بأنه بناء على توفر معلومات لدى إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة ورصد تحركات مشبوهة لمجموعة إرهابية على مقربة من معتمدية حاسي الفريد ولاية القصرين وبعد مراجعة النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تم نصب كمين محكم بدوار السلطانية على بعد 04 كلم من معتمدية حاسي الفريد.

وأضافت وزارة الداخلية التونسية أنه بتعليمات من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تعهدت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في الموضوع مشيرة إلى أن حملات التمشيط متواصلة .