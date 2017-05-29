استفادة 180 عائلة من قاطني الأقبية من سكنات اجتماعية في الحراش بالعاصمة

استفادت 180 عائلة عاصمية من قاطني الأقبية بحي 5 جويلية بباب الزوار للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء هذا الاثنين من سكنات اجتماعية بالحي السكني الجديد بكوريفة بالحراش.

و أوضح الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لدار البيضاء جيلالي دومي للقناة الإذاعية الأولى أن عملية إعادة الإسكان تدخل في إطار العملية الـ 22 للترحيل و إعادة الإسكان لولاية الجزائر و التي تضم أزيد من 4000 عائلة التي سيتم ترحيلها بصفة تدريجية.

و حسب ذات المسؤول فسيتم العمل على إغلاق و تشمييع هذه الأقبية حتى لا تشغل مرة أخرى.

من جهته أفاد رئيس بلدية باب الزوار العمري كرمية في تصريح لإذاعة البهجة أنه بعد مباشرة هذه العملية سنقوم باستكمال الملفات على مستوى عدة احياء ببلدية باب الزوار من ضمنها أكثر من 800 ملف بحي السوريكال.

و تبين أن العائلات المستفيدة على مستوى الحي السكني بكوريفة بالحراش تنحدر من مختلف أحياء العاصمة حيث أن أكبر عدد منها من حي 5 جويلية بباب الزوار كانت تقطن في "الضيق" مما جعلها تلجأ إلى الأقبية كحل وحيد ، وقد عبر العديد منهم عن غبطتهم وارتياحهم لهذه العملية بعد سنوات من المعاناة.

يذكر ان العملية الـ22 لإعادة الإسكان بولاية الجزائر انطلقت في 23 ماي الفارط و هي تخص إعادة إسكان أزيد من 4000 عائلة من قاطني الأحياء القصديرية و الأسطح و الأقبية و الشاليهات بالإضافة إلى "نقاط سوداء" على مستوى المقاطعات الإدارية للشراقة.

كما استفادت أزيد من 71 ألف عائلة من سكنات بمختلف الصيغ خلال الفترة الممتدة من ماي 2014 إلى غاية ماي 2017 ما يعادل تعداد سكاني بقدر بحوالي 355.000 شخص .

المصدر:الإذاعة الجزائرية