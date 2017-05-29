الباحث الجزائري سعيد بوهلال للإذاعة :قدمت إختراعا يسمح بتحويل البلاستيك إلى حالته الأصلية

تمكن البروفسور والباحث الجزائري من جامعة سطيف سعيد بوهلال من تحقيق إنجاز علمي يسمح بتحويل مادة البلاستيك بمختلف أشكالها إلى حالتها الأصلية وذلك باستخدام خصائص إضافية.

وشرح الباحث سعيد بوهلال في برنامج ضيف التحرير للقناة الاذاعية الثالثة نتائج بحثه العلمي الذي يتضمن استخلاص منتوج من عملية تحويلية هو قابل للإستغلال في عدة مجالات سيما تلك المتعلقة بصناعة الطيران و المركبات بشكل خاص.

وأكد البروفسور بوهلال أن اختراعه هذا من شأنه المساهمة في التقليص من حجم الكتلة الهائلة للنفايات البلاستيكية المتراكمة في الجزء الشمالي للمحيط الهادي و التي يطلق عليها إسم "القارة السابعة" لشساعة رقعتها المساوية لثلث مساحة القارة الأمريكية و التي تعد الرفأ النهائي لمعظم المواد البلاستيكية المستهلكة و النفايات البحرية.

وسيساهم هذا الإبتكار التكنولوجي بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة بكل أنحاء العالم -يوضح ضيف الثالثة- الذي أشار إلى أنه اشتغل على مشروعه العلمي لمدة 18 عاما وتقدم بنتائجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية قصد الحصول على براءة الاختراع مشيرا إلى تحقيق تقدم ملحوظ في هذا الاتجاه في انتظار عرضه في الهند قريبا.

واعتبر المتدخل في هذا السياق أن الجزائر لازالت حتى الآن تفتقد للميكانيزمات والآليات التي تمكن الباحث من ربط علاقات مع المتعاملين الاقتصاديين، الأمر الذي يدفع به للبحث عن فرص عرض نتائج مهاراته بالخارج.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية /راضية زرارقة