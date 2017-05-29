ملتقى بالافريغل اسبانيا : فوز العداء الجزائري رمزي عبد النوز بسباق 800 م

فاز العداء الجزائري رمزي عبد النوز بسباق 800 متر في ملتقى بالافريغل, الذى جرت وقائعه الجمعة والسبت ب برشلونة (إسبانيا), مسجلا توقيت 1:47.66.

وتصدر الجزائري السباق, متفوقا على أيوب تيواعلي من البحرين الذي سجل توقيت 1:48.23, بينما حل الفرنسي نصرالدين خثير في المرتبة الثالثة بتوقيت 1:48.50.

وقال الجزائري لموقع الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى: ''كانت هنالك رياح قوية, صعبت من مهمة كل الرياضيين خلال السباق''.

وأعرب عبد النوز عن سعادته بالنتيجة المسجلة شاكرا في ذات السياق زميله نجيم منصر الذي سانده طيلة السباق.

ويعد هذا السباق الثاني للجزائري في إطار الموسم الجاري, حيث سبق له وأن شارك في منافسة كاستيغليون بيسكايا بإيطاليا في منتصف شهر مايو, أين سجل توقيت 1:47.28.

ويبدو أن الجزائري في الطريق الصحيح لتحقيق الحد الأدنى (1:47.00) للمشاركة في البطولة العربية القادمة المقرر إجراؤها بتونس.