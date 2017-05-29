تراجع طفيف لأسعار النفط في الأسواق الآسيوية

تراجعت أسعار النفط في الأسواق الآسيوية هذا الاثنين بعد أن قوضت الزيادة المستمرة في عدد منصات الحفر بالولايات المتحدة جهود "أوبك" للحد من معروض النفط في الأسواق العالمية.

وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت بشكل طفيف بمقدار 5 سنتات عن آخر إغلاق لها إلى 10ر52 دولار للبرميل.

وظلت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط أقل من مستوى 50 دولارا للبرميل إلى 72ر49 دولار.

وكانت دول منظمة أوبك وبعض الدول المنتجة للنفط من خارج أوبك قد اتفقت في الأسبوع الماضي على تمديد تعهد بخفض الإنتاج نحو 8ر1 مليون برميل يوميا حتى نهاية الثلاثي الأول من سنة 2018.

وعلى الرغم من التخفيضات المتواصلة لم ترتفع أسعار النفط كثيرا عن 50 دولارا للبرميل.