السلطات المغربية تطرد الصحفي جمال عليلات من التراب المغربي

طرد اليوم الاثنين من التراب المغربي الصحفي بجريدة الوطن جمال عليلات الذي تم توقيفه أمس الأحد من قبل السلطات المغربية أثناء تغطيته للمظاهرات التي تشهدها منطقة الريف (شمال المغرب) حسب معلومات تناقلتها وكالات الأنباء.

و أثار توقيف الصحفي جمال عليلات الذي أوفدته الوطن لتغطية الأحداث التي تهز منطقة الريف المغربية "انشغالا كبيرا" لدى مديرية تحريره وكذا هبة تضامن وسط الأسرة الإعلامية.

كان مدير نشر جريدة الوطن عمر بلهوشات قد صرح لواج "إننا مصدومون وجد منشغلون و قلقون لتواجده بمركز الشرطة" مذكرا أنه قام بالاتصال بالسلطات الجزائرية من أجل "تقديم المساعدة" لهذا الصحفي.

و تشهد منطقة الريف منذ ستة أشهر حركة احتجاجية شعبية للمطالبة بتنمية المنطقة و تفاقمت المظاهرات التي تتخللها في كل مرة أحداث عنف بين المتظاهرين و أفراد الشرطة, خلال الأيام الأخيرة بحيث قامت الشرطة بتوقيف العشرات من الأشخاص.