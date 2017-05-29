صادرات خارج المحروقات : 432 حاوية من الزيت النباتي تصدر من ميناء عنابة باتجاه ليبيا

تم انطلاقا من ميناء عنابة تصدير 432 حاوية محملة بمادة الزيت النباتي باتجاه ليبيا وذلك في إطار الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات خارج المحروقات، حسب ما ورد اليوم الاثنين في بيان لمفتشية الجمارك بعنابة.

وبموجب هذه العملية قامت مفتشية أقسام الجمارك بميناء عنابة بالتعاون مع مؤسسة الميناء باتخاذ كافة التدابير لتسهيل و ضمان السير الحسن لعملية التصدير هذه التي قام بها متعامل اقتصادي جزائري وفق الإجراءات المتضمنة في المخطط الإستراتيجي 2016-2019 المتعلق بتشجيع الصادرات خارج المحروقات وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على التصدير، كما أضاف ذات البيان.

وتمت عملية تصدير هذه الكمية من الزيت النباتي بتصريحين منفصلين أمام مصالح الجمارك بميناء عنابة، حسب ما تضمنه نفس البيان الذي أشار إلى أن عدة عمليات مماثلة لتصدير الزيت النباتي قد تمت منذ شهر أغسطس الماضي انطلاقا من ميناء عنابة و ذلك بكمية إجمالية تقدر ب 804 حاوية محملة بالزيت النباتي تقدر قيمتها ب 12 مليون دولار.