الجزائر تطلق مناقصة دولية لإنجاز مشروع "أطلس واحد" للطاقات المتجددة

29/05/2017 - 23:44

تطلق الجزائر مناقصة وطنية ودولية لجلب المستثمرين والشروع في انجاز مشروع "أطلس واحد" للطاقات المتجددة، وهو المشروع الذي يهدف إلى إنجاز محطات لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 4050 ميغاواط حيث يأتي هذا المشروع للإسراع في تطبيق البرنامج الوطني الخاص بالطاقات المتجددة والذي يهدف إلى انجاز 22 ألف ميغاواط آفاق 2030 .

وفي هذا الإطار قال المدير العام للطاقات المتجددة نور الدين يسع بأن مشروع "أطلس واحد" للطاقات المتجددة يتضمن انجاز محطات لتوليد الطاقات الشمسية الكهروضوئية في ثلاثة مواقع، كما يهدف إلى خلق صناعة وطنية لمعدات توليد الطاقة الشمسية من ألواح ومحولات ، وكابلات وغيرها من العتاد الذي سيصنع محليا.

 

أوسمة:

اقتصاد, صناعة

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