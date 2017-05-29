دراسة ألمانية تحذر من كثرة استخدام الأطفال لوسائل التكنولوجيا الحديثة

حذرت دراسة ألمانية من أن كثرة استخدام الأطفال لوسائل التكنولوجيا الحديثة والإنترنت يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في النمو ويمكن أن يصل الأمر لديهم إلى إدمان الإنترنت.

ووفقا للدراسة فإن الأطفال بين عامين وأربعة أعوام يلعبون لمدة 30 دقيقة يوميا باستخدام الهواتف الذكية لذا يجب على الآباء العمل على تحديد معدل استخدام الأطفال لوسائل التكنولوجيا كما أن هناك تأثيرات سلبية على تطور الطفل الرضيع إذا استخدمت أمه هاتفها الجوال خلال رعايته ومنها اضطرابات التغذية واضطرابات النوم.

وأظهرت النتائج الأولية للدراسة وجود علاقة أيضا بين صعوبات القراءة والكتابة وضعف الانتباه والعدوانية وكذلك اضطرابات النوم وبين نقص الكفاءة في التعامل مع وسائل الإعلام والتكنولوجيا الرقمية لاسيما لدى الأطفال في المرحلة العمرية التي تتراوح بين ثمانية أعوام و14 عاما.