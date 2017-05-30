وفاة 34 شخصا و جرح 1573 آخر خلال اسبوع

30/05/2017 - 12:22

 توفي 34 شخصا و جرح 1573 آخرين  في 1376 حادث مرور عبر طرقات الوطن حسب حصيلة أسبوعية للمديرية العامة للحماية المدنية.
 وحسب المصدر ذاته فان أثقل حصيلة سجلت في ولاية جيجل بوفاة 05 أشخاص وجرح 46 آخرين على إثر 28 حادث مرور.
 للعلم فان وحدات الحماية  المدنية سجلت 21482  تدخل خلال  الفترة الممتدة ما بين 21 الى 27 ماي شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور  الحوادث المنزلية  الإجلاء الصحي إخماد الحرائق و تغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات.  
واوضح البيان ان وحدات الحماية قامت كذلك في نفس الفترة ب 2017 تدخل سمح بإخماد 1508 حريق منها منزلية صناعية.

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