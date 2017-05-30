مصطفى مقيدش للإذاعة :ضرورة تنمية الموارد البشرية والتركيز على المنتوج الوطني في تطوير الاقتصاد

أكد نائب رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي مصطفى مقيدش هذا الثلاثاء أهمية إيلاء الأولوية لتنمية الموارد البشرية في تطوير الاقتصاد الوطني.

وقال مصطفى مقيدش في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة إن الجزائر تتواجد في الوقت الحالي في وضعية مقيدة على صعيد التوازنات الخارجية ، حيث شدد في هذا الخصوص على ضرورة التركيز على المنتوج الوطني و الاخذ بعين الاعتبار هذا المسعى في قانون المالية لعام 2018 بغرض الانخراط في الرؤية طويلة المدى التي تسمح لنا بانتاج على الاقل ما نستهلكه محليا.

ولتجنب العجز التجاري والضغوطات على ميزان المدفوعات للدولة اعتبر ضيف الثالثة ترشيد الواردات الخاصة ببعض المنتجات سيما تلك التي تنتج محليا أمرا مشروعا.

من جهة أخرى تطرق نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى مسألة إعادة النظر في أسعار استهلاك الطاقة و مراعاة عامل استهداف الفئات المحتاجة والأسر التي لها دخلا ضعيفا في الاستفادة من الأسعار المدعمة لبعض المنتجات.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة