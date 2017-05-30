ألكاراز سيكشف الخميس المقبل عن قائمة اللاعبين المدعوين لمباراتي غينيا و طوغو

سيعلن الناخب الوطني لكرة القدم لوكاس ألكاراز, يوم الخميس المقبل عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في المباراتين المبرمجتين بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة, الأولى ودية ضد منتخب غينيا, في 6 جوان و الثانية أمام الطوغو ( 11 جوان على الساعة العاشرة ليلا ) لحساب الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون, حسبما أعلنته هذا الثلاثاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر موقعها الرسمي .

و سيكشف التقني الاسباني عن قائمته خلال ندوة صحفية برمجت بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر), على الساعة 00ر11, كما سينطلق التربص التحضيري للخضر يوم الجمعة 2 يونيو بسيدي موسى.

وقد أمضى ألكاراز صاحب الـ 50 سنة عقدا مع "الفاف" لموسمين, خلفا للمدرب البلجيكي جورج ليكنس, المستقيل عقب إقصاء زملاء محرز من الدور الأول لكأس إفريقيا للأمم 2017 بالغابون.

و حدد رئيس الاتحادية خير الدين زطشي, للمدرب السابق لنادي غرناطة الاسباني, هدف التأهل لكأس إفريقيا 2019 بالكاميرون و بلوغ الدور نصف النهائي من المنافسة القارية.