فتح حصص استيراد الأجهزة الكهرومنزلية الهواتف النقالة ومواد التجميل

أطلقت وزارة التجارة هذا الثلاثاء إعلانا بخصوص فتح الحصص الكمية لاستيراد المواد والسلع عن طريق رخص الاستيراد لسنة 2017.

المواد المعنية هي أجهزة كهرومنزلية (مكيفات ثلاجات مجمدات غسالات ملابس غسالات أواني وأجهزة استقبال تلفزيونية) الهواتف الخليوية والنقالة بالإضافة إلى المواد التجميلية حسب الإعلان الذي نشرته وزارة التجارة.

وبخصوص المواد الكهرومنزلية فالحصص لا تشمل المواد الموجهة لصناعات التركيب والمواد الموجهة للتركيب أما فيما يتعلق بمواد التجميل فهي لا تشمل المواد الأولية والمحتويات.

هذه الحصص الكمية مفتوحة من 31 ماي إلى 14 جوان 2017 حسب إعلان وزارة التجارة.