الموت يغيب المغني القبائلي موسى كرباش عن عمر ناهز الـ 53 سنة

30/05/2017 - 18:24

توفي المغني و كاتب الكلمات القبائلي موسى كرباش  السبت الماضي بباريس (فرنسا) عن عمر يناهز الـ 53 سنة حسب ما علم لدى اقربائه .

ترك الفقيد و هو من مواليد قرية تيزمورين التابعة لبلدية اكفادو بولاية بجاية  مجموعة كبيرة من الاغاني  من اشهرها "يليس اوكفادو" (ابنة اكفادو) و هي بمثابة  تحية للمرأة و"اسفظ ايمطاون" (امسح دموعك) .

احتك الفنان المعروف بتواضعه و اخلاقه الحميدة بأسماء كبيرة في عالم الاغنية القبائلية على غرار تاكفاريناس و ياسمينة وبوجمعة اقراو  .

سيورى الفقيد التراب بمسقط راسه تيزمورين.

المصدر: واج

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ثقافة وفنون

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