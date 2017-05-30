الموت يغيب المغني القبائلي موسى كرباش عن عمر ناهز الـ 53 سنة

توفي المغني و كاتب الكلمات القبائلي موسى كرباش السبت الماضي بباريس (فرنسا) عن عمر يناهز الـ 53 سنة حسب ما علم لدى اقربائه .

ترك الفقيد و هو من مواليد قرية تيزمورين التابعة لبلدية اكفادو بولاية بجاية مجموعة كبيرة من الاغاني من اشهرها "يليس اوكفادو" (ابنة اكفادو) و هي بمثابة تحية للمرأة و"اسفظ ايمطاون" (امسح دموعك) .

احتك الفنان المعروف بتواضعه و اخلاقه الحميدة بأسماء كبيرة في عالم الاغنية القبائلية على غرار تاكفاريناس و ياسمينة وبوجمعة اقراو .

سيورى الفقيد التراب بمسقط راسه تيزمورين.

المصدر: واج