المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى بذل المزيد من الجهود للحد من سوء معاملة الأطفال

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء الفاعلين المؤسساتيين وغير مؤسساتيين إلى بذل المزيد من الجهود للحد من ظاهرة سوء معاملة الأطفال موصيا بتعزيز المكتسبات خاصة عن طريق نظام تربوي ذو جودة.

وأكد المجلس في بيان نشر عشية اليوم العالمي للطفولة المصادف ل 1 جوان من كل عام أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان حريص على متابعة حالات سوء معاملة الأطفال المصرح بها هنا وهناك ويطلب من الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين مضاعفة الجهود من اجل الحد من هذه الظاهرة".

يضع المجلس هذا اليوم تحت شعار :"ليس هناك ما هو أكثر أهمية من بناء عالم يكون فيه لجميع الأطفال الفرصة لتحقيق إمكاناتهم الكاملة وان ينمو في صحة جيدة وسلام وكرامة".

ويوصي المجلس من أجل القضاء على هذه الآفة "بتعزيز أكثر للمكتسبات في هذا المجال وباعتماد نظام تربوي جيد والمحافظة على المصلحة العليا للطفل في جميع الأحوال".

و يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي هو آلية جديدة لترقية حقوق الإنسان وحمايتها في الجزائر والمكرس بالمادتين 198 و199 من المراجعة الدستور 6 مارس 2016 أول جوان "فرصة لتجديد الالتزام بحماية حقوق كل طفل متواجد على التراب الوطني" مضيفا أن هذا "احتفال الجزائر بهذا اليوم هو تكريس للحقوق العالمية و الثابتة و التي تعهدت الجزائر بحمايتها من خلال إطار قانوني ملائم".

وينص الدستور في مادته ال72 : "تحمي الأسرة والمجتمع والدولة حقوق الطفل وتكفل الدولة الأطفال المتخلى عنهم أو مجهولي النسب ويقمع القانون العنف الأطفال".

و ذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن الجزائر وقعت على هذه الاتفاقية الدولية في 19 ديسمبر 1992 مشيرا إلى أن هذا الصك الدولي (الذي صدقت عليه كل الدول تقريبا) يملي مجموعة من المبادئ الأساسية ومنها بصفة خاصة عدم التمييز والأولوية الممنوحة للمصلحة العليا للطفل والحق في الحياة والبقاء والنمو واحترام رأي الطفل.