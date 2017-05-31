رئيس اللجنة التقنية لجمعية المقاولين للإذاعة : 3500 مقاولة إنجاز السكنات تنتظر تسديد مستحقاتها المالية

ينتظر أن تنطلق هذا الأسبوع عملية تسوية المستحقات المالية لدفع ما يقارب 60 مليار دينار تسوية لمستحقات مؤسسات الإنجاز التي تشرف على المشاريع السكنية.

يشار إلى أن عملية دفع المستحقات تمس أكثر من 3 آلاف مقاولة من شأنها إنقاذ 900 مقاولة "مؤسسة" من الإفلاس.

وفي هذا الإطار أوضح رئيس اللجنة التقنية لجمعية المقاولين الجزائريين نبيل حجازي للقناة الإذاعية الأولى أن عدد المقولات 3500 مؤسسة إنجاز السكنات التي هي في صدد انتظار تسديد مبالغ مستحقاتها المالية.

وأبرز رئيس اللجنة التقنية لجمعية المقاولين الجزائريين أن عدد المقاولات المتضررة يعادل ما يقارب 900 ، مضيفا أن قرار الحكومة الأخير يمنع إفلاس المقاولات حيث سيتم تخليص المقاولات تدريجيا.

وأكد نبيل حجازي أن المقاولات التي لها مشاريع في طور الإنجاز و لها سيولة مالية فهذه غير معنية بالقرار

إلى ذلك نذكر بأن الوزير الأول عبد المجيد تبون كشف يوم الجمعة الماضي بالجزائر بأنه سيتم الأسبوع المقبل دفع ما يقارب 60 مليار دج لتسوية مستحقات مؤسسات الإنجاز التي تشرف على المشاريع السكنية.

وأوضح الوزير الأول تبون خلال مراسم تنصيب وزير السكن والعمران والمدينة الجديد يوسف شرفة أن "الصندوق الوطني للسكن سيدفع لفائدة مؤسسات الإنجاز 60 مليار دج هذا الأسبوع ليطوى بالتالي ملف المستحقات العالقة لهذه المؤسسات بشكل نهائي".

المصدر:الإذاعة الجزائرية

المصدر: الإذاعة الجزائرية