ترحيل أزيد من 90 عائلة بدرقانة إلى سكنات اجتماعية هذا الأربعاء

استفادت 93 عائلة من قاطني توسعات العمارات المحيطة بأحياء السكنية 1006 و 552 مسكن بدرقانة ببلدية برج الكيفان (المقاطعة الإدارية لدار البيضاء) هذا الاربعاء من سكنات اجتماعية جديدة على مستوى الحي السكني الجديد 2400/192 مسكن ببلدية أولاد فايت حسبما أكده هذا الأربعاء مدير السكن لولاية الجزائر اسماعيل لومي.

"وتعد هذه العملية لإعادة إسكان الـ93 عائلة من قاطني توسعات العمارات المحيطة بأحياء السكنية 1006 و 552 مسكن بدرقانة استكمالا لعملية الـ22 لإعادة الإسكان بولاية الجزائر التي انطلقت في 23 مايو الفارط و التي ستمس أزيد من 4000 عائلة منحدرة من مختلف الأحياء القصديرية و كذا من قاطني الأسطح و الأقبية و الشاليهات بالإضافة إلى "نقاط سوداء" على مستوى المقاطعات الإدارية للشراقة-يذكر لومي-.

وأضاف في السياق ذاته " إن هذه العملية قد انطلقت على الخامسة صباحا حيث تم تسخير جميع الامكانيات المادية والبشرية لتسهيلها حتى تتم في أحسن الظروف.

هذا وأكد الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للدار البيضاء جيلالي دومي في تصريح لإذاعة البهجة أن هذه العملية تهدف إلى التكفل بالعائلات التي تسكن توسعات عشوائية إلى سكنات لائقة مشيرا إلى أن عملية هدم هذه التوسعات لا تزال متواصلة حيث تم تجنيد عدد كبير من العمال .

وأبرز جيلالي دومي أن مجموع العائلات التي تم اعادة اسكانها من يوم الـ 25 ماي إلى يومنا هذا 1216 عائلة.

من جهتهم أعرب بعض المواطنين المرحلين في ميكرفون اذاعة البهجة عن فرحتهم بهذا الترحيل بعد سنوات من المعاناة والغبن داخل البيوت القصديرية ليتسنى لهم الآن فرصة العيش الكريم في سكنات لائقة.

المصدر:الإذاعة الجزائرية+وكالة الأنباء الجزائرية