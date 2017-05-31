سوناطراك: تدشين أنبوب نقل الغاز رورد النوس-حاسي الرمل

دشن الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور هذا الأربعاء أنبوب نقل الغاز (جي أر 6) لرورد النوس-حاسي الرمل الذي يبلغ طوله 536 كلم و بتكلفة مالية قدرها 64 مليار دج.

ويمر الانبوب عبر كل من ولايات اليزي ورقلة وغرداية و الأغواط وصولا إلى حاسي الرمل.

و قد تم انجاز هذه القناة الناقلة للغاز الطبيعي ذات البعد المقدر بـ 48 بوصة من طرف مجمع شركات وطنية في ظرف 24 شهرا حيث تكفلت المؤسسة العمومية لصناعة خطوط الانابيب (الفابيب) بتوفير الأنابيب فيما تم انجاز القنوات من طرف مجمع كوسيدير .

واوكلت مهمة متابعة الانجاز للمؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية .

تجدر الاشارة ان سعة النقل لأنبوب الغاز "رورد النوس" تبلغ 4 مليار م3 في السنة تنتج من خلال خطوط عارية أي من دون محطات ضغط و 7ر 8 مليار م3 في السنة تنتج بمحطة ضغط في حاسي الرمل فيما تنتج 12مليا م3 في السنة بثلاث محطات ضغط على طول الخط الرابط بين رورد النوس ورقلة وحاسي الرمل.

و قد استلزم انجاز أنبوب نقل الغاز تجنيد 2.414عامل من بينهم 42 في المائة اتوا من التوظيف المحلي.