الرابطة المحترفة الأولى : معاقبة مولودية الجزائر بمباراة بدون جمهور

31/05/2017 - 14:32

يخوض فريق مولودية الجزائر, وصيف الرابطة  المحترفة الأولى, مباراته الأخيرة على ميدانه لحساب الموسم الجاري أمام أولمبي  المدية, بدون حضور أنصاره بعد العقوبة التي سلطتها عليه لجنة الانضباط التابعة  للرابطة كرة القدم المحترفة على خلفية استعمال ورمي الألعاب النارية في  المباراة التي فاز بها على حساب شباب بلوزداد بهدف نظيف السبت المنصرم ضمن  تسوية رزنامة الجولة الـ 27 من البطولة.

وحسب الموقع الرسمي للرابطة, فإن شباب بلوزداد تلقى إنذارا لذات السبب, على  أن يدفع الناديان غرامة مالية بقيمة 200 ألف و100 ألف دينار على التوالي.

من جهته, عوقب لاعب شباب بلوزداد, محمد أمين حامية بالإيقاف لمباراة واحدة,  زائد غرامة مالية بقيمة 30 ألف دينار, بسبب احتجاجه على الحكم, وهي نفس  العقوبة التي سلطت على المدرب المساعد لوفاق سطيف, مليك زرقان مع تغريمه بمبلغ  50 ألف دينار.

أوسمة:

رياضة, كرة القدم, الرابطة 1

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