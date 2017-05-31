كاس إفريقيا للأمم 2017 : تربص تحضيري للمنتخب الوطني للريغبي بمرسيليا

31/05/2017 - 15:24

يشرع المنتخب الجزائري لرياضة الريغبي , في  تربص تحضيري بمرسيليا (فرنسا) من 9 الى 11 جوان المقبل استعدادا لكاس إفريقيا  للأمم 2017, حسبما أوردته الأربعاء الاتحادية الجزائرية للريغبي.

وتم استدعاء لهذا التربص الإعدادي, 35 لاعبا يشرف على تأطيرهم المدرب  علام بومدين ومدرب الامام , جون جاك كرينسا ومدرب الخلف فرونسوا جيلاز, حسبما  أوضحته الهيئة الفيدرالية.

وكانت كاس إفريقيا-2017 , مقررة من 6 الى 13 ماي 2017 بالكاميرون, الا  انه تم تأجيلها الى تاريخ  25 جوان الى  الفاتح جويلية, بسبب صراع بين  الاتحادية الكاميرونية للريغبي  وريغبي افريقيا .

 

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