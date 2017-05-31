كاس إفريقيا للأمم 2017 : تربص تحضيري للمنتخب الوطني للريغبي بمرسيليا

يشرع المنتخب الجزائري لرياضة الريغبي , في تربص تحضيري بمرسيليا (فرنسا) من 9 الى 11 جوان المقبل استعدادا لكاس إفريقيا للأمم 2017, حسبما أوردته الأربعاء الاتحادية الجزائرية للريغبي.

وتم استدعاء لهذا التربص الإعدادي, 35 لاعبا يشرف على تأطيرهم المدرب علام بومدين ومدرب الامام , جون جاك كرينسا ومدرب الخلف فرونسوا جيلاز, حسبما أوضحته الهيئة الفيدرالية.

وكانت كاس إفريقيا-2017 , مقررة من 6 الى 13 ماي 2017 بالكاميرون, الا انه تم تأجيلها الى تاريخ 25 جوان الى الفاتح جويلية, بسبب صراع بين الاتحادية الكاميرونية للريغبي وريغبي افريقيا .