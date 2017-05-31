الجزائر تدين "بشدة" الهجوم الإرهابي في كابول

أدانت الجزائر بـ"شدة" الهجوم الإرهابي الذي استهدف هذا الأربعاء العاصمة الأفغانية كابول مخلفا عشرات القتلى و الجرحى.

في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف قائلا "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف الأربعاء الحي الدبلوماسي بكابول و الذي خلف العديد من القتلى و الجرحى".

و أضاف ذات المسؤول قائلا "نتقدم بتعازينا إلى عائلات الضحايا و نعبر عن تضامننا مع الشعب الأفغاني و حكومته و كذلك مع الحكومات التي تضررت ممثلياتها الدبلوماسية جراء هذا الهجوم".

و اعتبر بن علي الشريف أن "هذا الشكل الجديد من مظاهر العنف الذي يحاول إفشال الجهود التي تهدف إلى استتباب الاستقرار و تعزيز السلام في أفغانستان يستوقف المجتمع الدولي بخصوص ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهة التهديد الإرهابي الذي يهدد السلام و الأمن العالميين".