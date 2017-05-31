الجزائر تدين "بشدة" الهجوم الإرهابي في كابول

31/05/2017 - 17:01

أدانت الجزائر بـ"شدة" الهجوم الإرهابي الذي  استهدف هذا الأربعاء العاصمة الأفغانية كابول  مخلفا عشرات القتلى و الجرحى.

 في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي  الشريف قائلا "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف الأربعاء الحي  الدبلوماسي بكابول و الذي خلف العديد من القتلى و الجرحى".

و أضاف ذات المسؤول قائلا "نتقدم بتعازينا إلى عائلات الضحايا و نعبر عن  تضامننا مع الشعب الأفغاني و حكومته و كذلك مع الحكومات التي تضررت ممثلياتها  الدبلوماسية جراء هذا الهجوم".

و اعتبر بن علي الشريف أن "هذا الشكل الجديد من مظاهر العنف الذي يحاول  إفشال الجهود التي تهدف إلى استتباب الاستقرار و تعزيز السلام في أفغانستان  يستوقف المجتمع الدولي بخصوص ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهة التهديد الإرهابي  الذي يهدد السلام  و الأمن العالميين".

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