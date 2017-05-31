زوخ : توزيع 70.000 قفة رمضان للعائلات المعزة بالعاصمة

أكد والي العاصمة عبد القادر زوخ هذا الأربعاء بالجزائر أنه تم توزيع 70.000 قفة رمضان لفائدة العائلات المعوزة بالعاصمة مشيرا إلى أن العملية لا تزال متواصلة.

وأوضح زوخ على هامش زيارة تفقدية قادته إلى بعض مطاعم الرحمة أن تم في إطار العملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان توزيع ما لا يقل عن "70.000 قفة من المساعدات الغذائية لفائدة العائلات المعوزة بالجزائر العاصمة".

وأشار الوالي الذي كان مرفوقا خلال الزيارة بوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية إلى أن هذه العملية ستتواصل طيلة شهر رمضان مضيفا أنه تم إلى غاية اليوم توزيع 49 بالمائة من المساعدات المخصصة في هذا الإطار.

وثمن الوالي من جهة أخرى المجهودات التي تبذلها الجمعيات وكل المساهمين العموميين منهم أو الخواص في تمويل ديار الرحمة بكل اللوازم لتقديم وجبات الإفطار لعابري السبيل وكل مرتادي هذه الفضاءات خلال شهر رمضان.

وتم خلال هذه الزيارة تفقد مطعم الرحمة المنظم من طرف جمعية ناس الخير باب الواد ومطعم المسير من طرف تعاضدية قطاع المالية بالجزائر الوسطى كما تم الوقوف على ظروف العمل في مطابخ "بريسكو" لتحضير الوجبات الجاهزة لولاية الجزائر الذي يغطي 21 بلدية.