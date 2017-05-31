العراق:مقتل 22 عنصرا من تنظيم داعش في الانبار

قتل 22 عنصرا من تنظيم ما يسمى "الدولة الاسلامية"(داعش) اليوم في ضربات جوية غرب /الأنبار/ غربي العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربي في بيان لها أن القوات الجوية العراقية وجهت عدة ضربات جوية في ناحية /الكرابلة/ وقضاء /القائم/ غرب /الأنبار/ ما أسفر عن مقتل 22 عنصرا من (داعش)بالإضافة إلى تدمير معمل لتفخيخ السيارات وعدد من الأوكار ومخازن الأسلحة التابعة لعناصر التنظيم.

في الوقت نفسه قتل جندي وأصيب اثنان آخران في هجوم مسلح شمال غربي /بعقوبة/ شمال شرقي العراق.

وقال مصدر أمني إن مسلحين مجهولين هاجموا قوة أمنية في إحدى القرى شمال غربي /بعقوبة/ ما أسفر عن مقتل جندي وجرح اثنين آخرين مضيفا أن قوة أمنية وصلت إلى المنطقة وبدأت بعملية تمشيط بحثا عن منفذي الهجوم.