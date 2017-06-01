أحمد معزوز للإذاعة :20 محاضرة حول "الشعور بنعم الله" في الطبعة الـ12 للدروس المحمدية بوهران

قال المنسق العام للدروس المحمدية والناطق الرسمي بالزاوية البلقايدية بوهران أحمد معزوز إن جديد الطبعة الـ12 لسلسلة الدروس المحمدية التي تفتتح هذا الخميس بوهران تتضمن تنظيم 20 محاضرة تتمحور كلها حول"الشعور بنعم الله"والتذكير بها .

وأوضح أحمد معزوز لدى استضافته ضمن ركن "ضيف الصباح" لإذاعة القرآن الكريم أن عدد المحاضرات في الطبعات السابقة لسلسلة الدروس المحمدية كان لا يتجاوز 17 محاضرة كأقصى تقدير مبرزا أن هذه الطبعة ستشهد مشاركة عدد من الوجود الجديدة من العلماء والأساتذة من داخل الوطن وخارجه على غرار الأردن،مصر،السعودية ، وسوريا وتونس .

وعن الهدف من اختيار موضوع "الشعور بنعم الله" للطبعة الـ12 للدروس المحمدية التي تنظمها الزاوية البلقايدية رد الأمة إلى النعم الظاهرة والباطنة حتى نشكر الله ونحمده عليها وهذا الشكر سيكون سببا في زيادتها.

وأضاف المتحدث في السياق ذاته أنه من الضروري التذكير بنعم الله لأنه هناك الكثير من ينساها ويكثر من التذمر والمحاضرات التي ستنشط في اطار هذه التظاهرة ستسلط الضوء على أهم نعم الله عزوجل خاصة منها نعمة الأمن والآمان.

المصدر:الإذاعة الجزائرية