مؤسسة "اكسترانيت" تطلق أياما تحسيسية للحد من ظاهرة رمي الخبز في النفايات خلال رمضان

تحضر مؤسسة النظافة لولاية الجزائر" اكسترانيت Extra Net" برنامجا لإطلاق أيام تحسيسية يشارك فيها مختلف الفاعلين للحد من ظاهرة التبذير ورمي مختلف المواد الغذائية في المزابل وخاصة الخبز حيث تكثر الظاهرة في الشهر الفضيل.

وفي هذا الشأن أوضح مدير مؤسسة اكسترانيت رشيد مشاب في تصريح لإذاعة البهجة أنه يوميا يتم جمع الخبز من القمامة و لذا نسعى لمحاربة هذه الآفة ، مؤكدا أنه عند جمع النفايات أمام السكنات والمؤسسات يتم جمع كميات كبيرة من الخبز المرمى ، مشيرا إلى أن الفرد يرمي كمية محددة من الخبز لكن المؤسسة تجمع أطنانا منه.

وأضاف رشيد مشاب أنه نتيجة لتفاقم الظاهرة فكرت مؤسسة النظافة لولاية الجزائر في تنظيم أيام تحسيسية يتم خلالها عرض الكمية المرماة من الخبز خلال شهر رمضان على المواطنين بمن فيهم الأئمة والصحفيين حتى تتضافر الجهود لمحاربة هذه الآفة .

المصدر: الإذاعة الجزائرية