الاتحاد الأفريقي يجدد دعمه لحكومة الوفاق الوطني الليبية

جدد وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا دعم الاتحاد الأفريقي لحكومة الوفاق الوطني الليبية و ذلك خلال لقائهم أمس الأربعاء مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.

وفي هذا الإطار قال المجلس الرئاسي الليبي في بيان صحفي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت مساء أمس إن أعضاء اللجنة المنبثقة عن الاتحاد الأفريقي جددوا دعم الاتحاد الأفريقي لحكومة الوفاق الوطني مشيدين بجهود السراج لتوسيع قاعدة الوفاق وتحقيق مصالحة وطنية بين الفرقاء السياسيين.

وقالت اللجنة إن لقاءها برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السراج يأتي في إطار جمع كل أطراف العملية السياسية على أرضية الاتفاق السياسي بهدف المساهمة في التقريب بين مواقف أطراف الأزمة.

وأكد أعضاء اللجنة خلال اللقاء أن أفريقيا تأثرت كثيرا بالأوضاع في ليبيا وان تحركهم يتم بالتعاون مع دول جوار ليبيا والأمم المتحدة والجامعة العربية في إطار مسار ثلاثي للبحث عن حل للأزمة.

هذا وتتألف اللجنة من وزير خارجية جمهورية الكونغو جان جاكوسو ووزيرة خارجية جمهورية غينيا حاجة مكالي كمارا وزير خارجية جمهورية النيجر إبراهيم ياكوبا والوزيرة المكلفة بالشؤون المغاربية والأفريقية بالجمهورية الموريتانية خديجة مبارك فال ومفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي.

وأشار السراج إلى أهمية دعم الأفارقة لاستقرار وأمن ليبيا مشددا على أن الحل يستلزم وقف ما وصفها ب"التدخلات الأجنبية" الداعمة لأي طرف من أطراف العملية السياسية في ليبيا والذي أدى إلى مضاعفة الأزمة وتعقيدها أكثر.

كما أكد أن المجلس الرئاسي ليس طرفا في النزاع مطالبا بعدم التعامل مع أي أطراف "موازية" بناء على قرارات مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

إلى ذلك كان رئيس جمهورية غينيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي الفا كوندي أعلن الاثنين في الخرطوم عن عقد اجتماع لأطراف الأزمة الليبية في ملابو عاصمة غينيا الاستوائية للاتفاق على حكومة وحدة وطنية.

للتذكير تعيش ليبيا أزمة وصراعا سياسيا وأمنيا خانقا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي سنة 2011.