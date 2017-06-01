الناخب الوطني الكاراز يكشف عن قائمة اللاعبين المدعوين لمباراتي غينيا والطوغو

كشف الناخب لوطني لكرة القدم لوكاس ألكاراز هذا الخميس خلال ندوة صحفية بالمركز التقني لسيدي موسى بالعاصمة عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في المباراتين المبرمجتين بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة الأولى ودية ضد منتخب غينيا في الـ6 جوان والثانية أمام الطوغو في الـ11جوان على الساعة العاشرة ليلا لحساب الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

قائمة اللاعبين المدعوين:

حراسة المرمى: رايس مبولحي ،شمس الدين رحماني، مهدي جيانين

الدفاع: عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، فوزي غولام، براهيم بودبودة، كارل مجاني، إلياس حساني، يوسف عطال، مهدي زفان

الوسط: عدلان قديورة، سفير تايدر، نبيل بن طالب، ياسين براهيمي، سفيان فيغولي، رياض بودبوز، رؤوف بن غيث

الهجوم: إسلام سليماني، رياض محرز، سفيان هني، العربي هلال سوداني، إدريس

المصدر : وأج