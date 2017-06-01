"صحتك" موقع اليكتروني لتسهيل عملية حجز المواعيد والبحث عن التخصصات الطبية

www.sihhatok.com هو عنوان لموقع الكتروني طبي يجمع كل التخصصات ويمكن لأي شخص أن يتصفحه ويتحصل على موعد لاجراء فحوص أو تحاليل طبية.

وأكد مؤسس هذا الموقع في برنامج نحن في الخدمة للقناة الأولى هذا الخميس أن هذا الموقع يقدم العديد من المعلومات للمواطنين عبر خمس ولايات.

و تتمثل المهمة الخاصة لهذا الموقع في البحث عن طبيب عن طريق الانترنيت في جميع التخصصات والأماكن واخذ موعد مباشر عن طريق هذا الموقع للطبيب الذي يختاره المريض وفي وقت وجيز.

ويقول بن زقام عبد الصبور احد مؤسسي الموقع: "إن الموقع يتيح للمريض الحصول على موعد في ظرف ثوان معدودة من خلال كتابة اسم الطبيب الذي يريده مباشرة أو من خلال اختيار التخصص والمكان الذي يناسبه وسيجد جميع المعلومات الخاصة به كرقم الهاتف والتخصصات التي تقوم بها العيادة وأوقات العمل"

ويتواجد هذا الموقع على مستوى خمس ولايات وسيتم تعميمه قريبا على ولايات أخرى ويضيف بن زقام عبد الصبور" أن الولايات المعنية حاليا هي الجزائر بومرداس تيزي وزو، البليدة وتيبازة ونحن نعمل ألان على تعميم هذه الخدمة على مستوى45 ولاية".

ويعد موقع صحتك مشروعا وليد المؤسسة الوطنية للابتكار والتطوير.

المصدر: الإذاعة الجزائرية