أوبك تناقش تطبيق خفض إضافي في إنتاج النفط بنسبة قد تصل 5ر1 %

اكدت مصادر مطلعة أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ناقشت تطبيق خفض إضافي في إنتاجها النفطي بنسبة تتراوح ما بين 1 و 5ر1 بالمائة و قد تعيد طرح المقترح إذا ظلت المخزونات مرتفعة وواصلت الضغط على الأسعار.

و قررت أوبك والمنتجون المستقلون بالإجماع خلال اجتماعهم في 25 ماي تمديد الاتفاق الحالي لخفض الإمدادات النفطية لمدة تسعة شهور إضافية على الرغم من أن وزراء النفط ومن بينهم وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أكدوا أنهم ناقشوا تخفيضات أعمق لإنتاج الخام.

وقال أحد المصادر إن الفكرة المتداولة كانت توسيع نطاق خفض إمدادات أوبك بنحو 300 ألف برميل يوميا.

وكان ذلك سيعني خفضا إضافيا بنسبة واحد بالمائة تقريبا من إنتاج أبريل الذي بلغ 32 مليون برميل يوميا ويرفع الخفض الكلي الذي تعهدت به أوبك إلى 5ر1 مليون برميل يوميا من 2ر1 مليون برميل يوميا.