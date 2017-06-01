الجزائر تدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مدينة آبالا بالنيجر

أدانت الجزائر هذا الخميس الاعتداء الإرهابي الذي استهدف أمس الأربعاء موقعا أمنيا بمدينة آبالا في النيجر والذي خلف ستة ضحايا من قوات الأمن معربة عن تضامنها مع دولة النيجر وشعبها.

وصرح المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف لوكالة الأنباء الجزائرية أن "الجماعات الإرهابية التي تصر على القتل ضربت البارحة مرة أخرى مدينة آبالا بالنيجر على الحدود المالية مخلفة ستة ضحايا من القوات المسلحة النيجيرية".

وأضاف الناطق باسم الشؤون الخارجية يقول "نعرب عن تضامننا مع شعب وحكومة النيجر كما نقدم تعازينا الخالصة لعائلات الضحايا و نشيد بتضحياتهم ونثني على المقاومة والكفاح المستميت الذي يقوده جيش النيجر وقواته الأمنية ضد آفة الإرهاب".