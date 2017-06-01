مقتل 5 مدنيين وإصابة تسعة آخرين في انفجار عبوة ناسفة شرق اليمن

قتل خمسة مدنيين وأصيب أربعة آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة الجوف شرقي البلاد. وذكرت مصادر أمنية يمنية مساء اليوم أن العبوة الناسفة انفجرت بعد أن زرعها مجهولون في سوق شعبية مكتظة بالمدنيين وسط مدينة الحزم عاصمة المحافظة.

وقالت إن الأجهزة الأمنية باشرت إجراءات التحقيق في الحادث لمعرفة هوية الأشخاص الذين قاموا بزراعة العبوة الناسفة والجهة التي تقف خلفهم.

وفي سياق آخر أكد مصدر عسكري بمحافظة الجوف أن مدنيين اثنين قتلا اليوم في انفجار لغم أرضي من مخلفات الأجسام المتفجرة التي زرعها الحوثيون.